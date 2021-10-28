Полиция Лаоса задержала рекордную партию метамфетамина

Лаосская полиция задержала 55 миллионов таблеток запрещенного вещества метамфетамина и полторы тонны кристаллического метамфетамина в районе Золотого Треугольника. Об этом пишет Reuters со слов источников в спецслужбах Таиланда.

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Операция прошла в северной провинции Бокео, на границе с Мьянмой и Таиландом, где полицейские остановили грузовик, якобы перевозящий пиво. В кузове машины находились ящики из-под пива, загруженные наркотиками. Незадолго до этого полиция Лаоса арестовала две крупные партии амфетамина общим размером в 16 миллионов таблеток в разных регионах страны.

Представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Юго-Восточной Азии Джереми Дуглас заявил, что это было рекордное изъятие в регионе за всю его историю. «Это связано с дефектами систем безопасности и управления, а также с событиями в Мьянме, которые побочно поражают регион», — заявил международный чиновник.

24 октября в Колумбии задержали крупнейшего наркобарона страны со времен Пабло Эскобара. Глава влиятельнейшего наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель был арестован в результате совместной спецоперации армии и полицейского спецназа. В ней приняли участие 500 сотрудников.

Золотой Треугольник — это условное название региона в Юго-Восточной Азии, ставшего одним из международных центров наркотрафика. Он расположен в горных районах Мьянмы, Лаоса и Таиланда. На сегодняшний день Треугольник занимает второе место в мире по производству героина после Афганистана и первое — по производству кристаллического метамфетамина.