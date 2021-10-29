Перечислены симптомы переизбытка цифровой информации

Признаками переизбытка цифровой информации являются снижение самооценки и проблемы со сном. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила врач Юлия Фокина.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Фокина отметила, что большинство людей зависимы от интернета и гаджетов. Также они могут страдать от переизбытка цифровой информации.

«Снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями, проблемы со сном, в том числе из-за синего свечения экрана, развитие тревоги и даже депрессии», — перечислила симптомы заболевания Фокина. Также врач отметила, что люди могут набрать лишний вес, иметь проблемы в отношениях и на работе.

«Цифровой детокс поможет справиться с вышеуказанными проблемами, которые усиливаются переизбытком интернета и гаджетов в вашей жизни. Он помогает человеку снизить уровень тревоги, стать более продуктивным, улучшить сон, найти время на физические упражнения», — подчеркнула специалист. Для этого нужно планировать перерыв от гаджетов, отслеживать время использования приложений, отдавать предпочтение бумажным книгам.

Ранее психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс назвал первым шагом на пути избавления от интернет-зависимости признание наличия проблемы. Он отметил, что симптомами цифровой наркомании являются беспокойство и ощущение будто «в жизни вдруг что-то потерялось».