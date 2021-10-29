«Росатом» построит четвертый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции

Российская госкорпорация «Росатом» построит четвертый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аккую Нуклеар» — дочерней компании «Росатом».

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Корпорация получила лицензию на строительство энергоблока №4 от Совета по ядерному регулированию. «Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности», — сказано в заявлении пресс-службы.

В марте российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую». По словам турецкого лидера, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции и обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в 2010 году. Объект строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона.