Дом стрелявшего под кокаином у Кремля Джабраилова продадут в Москве

В московском районе Крылатское на продажу выставили дом предпринимателя и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, который под воздействием кокаина устроил стрельбу московской гостинице недалеко от Кремля. Объект оценили в 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Недвижимость предлагают выкупить, чтобы сделать из нее отель. По данным Telegram-канала, официально недвижимость не принадлежит Джабраилову с 2015 года. Однако предприниматель продолжал там жить и после смены собственника.

Во владении Джабраилова находились тысяча квадратных метров, из комнат открывается вид на собственный причал, а на входе стоят гранитные статуи в виде пантер. Интерьер постройки выполнен в минималистичном стиле с окнами от пола до потолка. Дизайн жилья разрабатывало итальянское бюро Sawaya & Moroni. Для интерьера выбрали серые и белы тона.

Инцидент со стрельбой произошел в августе 2017 года в гостинице Four Seasons, Джабраилов дважды выстрелил в потолок отеля. Вскоре его задержала полиция. Спустя несколько дней предприниматель извинился за произошедшее. В ноябре 2017-го стало известно, что в момент инцидента Джабраилов был под воздействием кокаина.