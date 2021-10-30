В Госдуме ответили на заявление Украины о сумасшествии Гоголя от русского языка

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о месте украинского языка в искусстве, ответив на высказывание Украины о сумасшествии писателя Николая Гоголя из-за русского языка. Его слова приводит РЕН ТВ.

По словам депутата, проблемы с психикой случились не у Гоголя, а у экс-депутата Верховной Рады, а также украинской националистки Ирины Фарион, которая заявила, что писатель «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», так как «думал на украинском языке, а писал по-русски».

Милонов подчеркнул, что во времена Гоголя практически все сочиняющие произведения люди говорили на русском языке. «Да, украинский язык имел место на селе, в провинции, но настоящий украинский язык — русский», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Фарион в эфире YouTube-канала ISLND TV рассказала, что Гоголь раздражает ее «на генном уровне». По ее словам, она никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке».