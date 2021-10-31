Тренер рассказала о растерявшей любовь судей Косторной

Тренер Гончаренко: фигуристку Алену Косторную разлюбили судьи. Она сама к этому причастна

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступление российской фигуристки Алены Косторной на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере. Ее слова приводит «Известия».

«Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи. Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое. Сейчас ей нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей», — рассказала о растерявшей любовь судей фигуристке Гончаренко.

По итогам Гран-при Канады Косторная расположилась на третьем месте, набрав 214,54 балла. Победительницей стала ее соотечественница Камила Валиева, в активе которой 265,08 балла. Она установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева с 232,88 балла.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при. Этих наград она добилась, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе. Сезон-2020/2021 спортсменка провела в академии Евгения Плющенко и не смогла отобраться на чемпионат мира. В этом сезоне она вернулась к Тутберидзе.