Вдова Караченцева заявила об «уходившей умирать» Светличной

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что актриса Светлана Светличная, которая пропала на несколько дней, уходила, чтобы умереть. Ее комментарий программе «Ты не поверишь!» опубликован на YouTube-канале НТВ.

«Мне кажется, что она ушла умирать», — сказала Поргина. Она добавила, что Светличная заходила в «кафешки», где ее узнавали и кормили.

Вдова Караченцова также рассказала о своем общении с актрисой. «Я заплакала, ее обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество"», — утверждает Поргина. Она винит во всем родных Светличной, которые переселили заслуженную артистку из прежней квартиры в новостройку. «Они совершили предательство и убийство», — заявила Поргина.

25 октября родственники Светличной заявили, что она пропала несколько дней назад. Были организованы масштабные поиски с участием волонтеров. Ситуацию с исчезновением кинозвезды взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Светличная нашлась на съемках одного из ток-шоу. Журналист Андрей Малахов опубликовал совместное фото с ней. После этого глава поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за сил, брошенных на поиски Светличной, волонтеры не успели спасти другого человека. Сын артистки отказался общаться с ней. Малахова вызвали в СК.