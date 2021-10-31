Ягудин объяснил «нелюбовь» зрителей Первого канала к Бородиной

«Зачем этот позор?»: Ягудин рассказал об отношении зрителей Первого канала к Бородиной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил «нелюбовь» зрителей Первого канала к телеведущей и участнице нового сезона шоу «Ледниковый период» Ксении Бородиной. Своим мнением спортсмен поделился в Youtube-шоу «Детали».

41-летний Ягудин признался, что считает пару Бородиной и фигуриста Дмитрия Соловьева одной из самых слабых на проекте. К тому же, как он выразился: «Основная аудитория Первого канала не любит телеведущую».

Фигурист заявил, что старшее поколение, которое является целевой аудиторией проекта, считает участников со скандальной репутацией «дном». «Когда они видят Олю Бузову, Ксению Бородину, Даню Милохина, то твердят: «Зачем этот позор?» — предположил Ягудин.

Впрочем, фигурист постарался защитить участников. По его словам, с ними очень приятно работать. «Они пашут», — подчеркнул олимпийский чемпион.

Ранее Ягудин высказался в адрес поклонников Евгении Медведевой. Бывший фигурист написал, что стирает все оскорбления в адрес Медведевой и другой российской фигуристки Алины Загитовой, которые периодически появляются под постами в его аккаунте в Instagram, назвав этих людей неадекватными.