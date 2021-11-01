В Госдуме предложили отбирать животных у хозяев в трех случаях

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил отбирать животных у хозяев в трех случаях: если они жестоко обращаются с питомцами, используют в собачьих боях, а также следует конфисковать зверей из зоопарков и цирков, где нарушают правила обращения с ними. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях депутат внес совместно с коллегой Павлом Крашенинниковым. Они устанавливают ряд новых составов преступлений, например, штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенное животное, и до 100 — за жестокое обращение, если нет уголовного состава. Также предусматривается взыскание до 150 тысяч рублей за содержание диких зверей, которых запрещено заводить дома, львов, медведей и так далее.

Также инициатива предусматривает штрафы для цирков до 200 тысяч рублей за нарушения. Это является актуальным в свете лицензирования цирков и зоопарков, добавил Бурматов. Для приютов наказание за неправильное содержание составит, согласно законопроекту, 50 тысяч рублей.

Глава комитета отметил, что в законопроекте не хватает ответственности за организацию боев с участием животных, поэтому, если его примут в первом чтении, парламентарий намеревается внести туда поправку о штрафах за это до 400 тысяч рублей.

«Вторая поправка касается института конфискации. Мы предлагаем забирать животных в трех случаях. Это, по моему мнению, необходимо, когда есть факты жестокого обращения, потому что ненормально, когда кошка или собака остается у человека, который над ними издевался. Также, если получится предложить статью о боях с участием животных, погрузим конфискацию животных и туда. И последнее — я считаю, что нужно конфисковывать зверей из цирков и зоопарков в случае нарушений при обращении с животными», — заключил Бурматов.

Ранее в Госдуме предложили наказывать местные власти за нападения бродячих собак. Часть вины за нападения автор инициативы Владимир Бурматов возложил на ветеринаров, которые после стерилизации и вакцинации не наблюдали за животными, а отпускали их.

