В Совфеде усомнились в заявлении о сокращении транзита газа через Украину

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в правдивости слов гендиректора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, который заявил, что суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем на треть с 1 ноября. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отметил, что «Газпром» не пошел бы на нарушение обязательств договора с Киевом.

Ранее 1 ноября Сергей Макогон сообщил, что 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 миллионов кубометров в сутки, а 1 ноября — 57 миллионов (минус 34 процента). При этом «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 миллионов кубометров, отметил Макогон. По его подсчетам, при таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в Евросоюз по украинскому маршруту до конца мая 2022 года около пяти миллиардов кубометров.

Вранье на вранье

Джабаров отметил, что у него нет информации по поводу планов «Газпрома» полностью отказаться от транзита газа через Украина в будущем. Однако политик подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что все обязательства перед Киевом российской энергетической компанией будут выполнены, и он, Джабаров, склонен этому верить.

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«У них каждое второе заявление фейковое. Министр обороны Украины говорит одно, главнокомандующий другое. Честно говоря, вранье на вранье. Я не думаю, что Россия начала нарушать свои обязательства. Я думаю, что если сокращение поставок произошло, то это какая-то техническая проблема, и все в ближайшее время будет поставлено в полном объеме. Наш президент сказал, что все обязательства будут выполнены, значит, так и будет. Он слов на ветер не бросает», — высказался Джабаров.

Беря во внимание заявления со стороны украинских политиков, сенатор предложил ввести против Киева санкции. Он подчеркнул, что они не должны касаться поставок газа. «На фоне все более воинствующих заявлений, которые делает Украина последние дни и недели, конечно, надо подумать о жестких санкциях по отношению к Киеву. А то получается, он одной рукой берет, а другой кидает в нашу сторону камни», — заключил зампред профильного комитета Совфеда.

27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в европейских хранилищах после заполнения российских подземных хранилищ. На фоне новостей о возможном увеличении поставок цены на газ на европейских биржах упали за несколько дней с 1041 до 875 долларов за тысячу кубометров.