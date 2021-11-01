«Газпром» поставил рекорд по добыче газа за восемь лет

В октябре добыча «Газпрома» выросла на четыре процента в годовом выражении и составила 44,5 миллиарда кубометров. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Таким образом был установлен рекордный за восемь лет уровень по добыче газа. В последний раз показатель был выше в октябре 2013 года — 47,1 миллиарда кубометров. Всего же с начала текущего года «Газпром» добыл 422,6 миллиарда кубометров, что на 15,8 процента (на 57,7 миллиарда кубометров) больше, чем годом ранее.

Последний официальный прогноз по добыче компании, опубликованный 31 августа, составлял 510 миллиардов кубометров. Чтобы его выполнить, «Газпрому» необходимо увеличить добычу по сравнению со средним уровнем за прошедшие десять месяцев.

Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 17,2 процента (на 28,8 миллиарда кубометров). Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос до 158,8 миллиарда кубометров, что на 10,4 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) больше, чем в 2020-м. Сильнее всего увеличились поставки в Турцию (на 110,4 процента), Германию (на 23,4 процента), Италию (на 15,4 процента), Румынию (на 272,2 процента), Сербию (на 101,7 процента), Болгарию (на 51,9 процента) и Грецию (на 16,3 процента).

Также отмечается, что прокачка по газопроводу «Сила Сибири» 31 октября достигла нового рекордного уровня и более чем на 19 процентов превысила суточные контрактные обязательства «Газпрома».

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» 7,1 миллиарда кубометров. В планах, заявленных в 2019 году, значилась поставка по этому маршруту 10 миллиардов кубометров в 2021-м. Таким образом, чтобы выполнить прогноз компании, необходимо резко увеличить продажу.

По состоянию на 1 ноября поставки «Газпрома» в Европу оборвались сразу по двум маршрутам. С субботы, 30 октября, Германия перестала получать газ по газопроводу Ямал — Европа. Вместо этого она начала реверсные поставки Польше. А в ночь на 1 ноября произошла авария на газопроводе в Болгарии, что привело к остановке поставок российского газа в Сербию и Польшу.