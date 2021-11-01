Нурмагомедов и бывший игрок «Милана» открыли спортивную школу

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф рассказал о совместном проекте с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Пост доступен в Instagram голландца.

45-летний экс-игрок Милана совместно с Нурмагомедовым открыл спортивную школу в Дубае. Зеедорф отметил, что в школе будут готовить футболистов по уникальной методике, которая подразумевает и обучение детей элементами единоборств.

Школа в Дубае — первая в рамках совместного проекта. Зеедорф анонсировал открытие новых школ по всему миру в ближайшие пять лет.

В январе появилось видео, где Нурмагомедов играет в футбол вместе с Зеедорфом. Россиянин также опубликовал совместное фото с экс-футболистом Реала, отметив, что Зеедорф был любимым футболистом его отца Абдулманапа Нурмагомедова.