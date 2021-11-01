Российская гимнастка Мельникова рассказала о ежедневном страхе

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала о страхе, который испытывает постоянно.

По словам спортсменки, на тренировках бывает страшно ежедневно. «Во-первых, мы исполняем очень сложные элементы, а во-вторых, гимнастика — настолько травмоопасный вид спорта, что мы просто не знаем, когда что-то случится. Поэтому, когда захожу на сложный элемент, всегда все мысли в голове о том, что нужно быть аккуратной. Страшно постоянно!» — заметила Мельникова.

Она рассказала также о самых сложных снарядах в гимнастике. «Мы считаем бревно самым легким снарядом. Да, с него часто падают, но он простой очень. А вот брусья ты никак их не натренируешь, если не будешь прицельно тренировать. Я не знаю, как это объяснить. Если, например, на бревне ты можешь просто ходить и работать над координацией, можешь долго не делать, но в итоге все получится. На брусьях так не прокатит. Ну и вольные — очень сложно, физически и функционально это просто сумасшествие», — пояснила спортсменка.

Мельникова — серебряный призер Олимпиады 2016 года в командном многоборье, олимпийская чемпионка 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовой награды в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021-го чемпионате мира россиянка стала абсолютной чемпионкой.