Футболист «Краснодара» рассказал о жизни в Чечне

Футболист «Краснодара» Даниил Уткин заявил, что чувствует себя в Грозном в безопасности

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, права на которого принадлежат «Краснодару», назвал Грозный самым безопасным городом России. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, это связано с большим количеством полицейских в городе. Футболист также рассказал, что доволен жизнью в Чечне. «Люди тут совершенно не злые. По крайней мере, в общении. В некоторых регионах России прямо чувствуешь, что люди наполнены негативом. А тут нет такого», — добавил Уткин.

Игрок подчеркнул, что после переезда ему бросилась в глаза религиозность местных жителей. «Здесь люди более закрыты в плане одежды, особенно женщины. Среди мужчин тоже есть определенные правила — нельзя ходить по городу в шортах», — отметил хавбек.

Уткин заключил соглашение с «Ахматом» перед началом нынешнего сезона. Оно действует до 30 июня 2022 года и предусматривает возможность выкупа футболиста. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча.