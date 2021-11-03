Россиян предостерегли от покупки поддельной мебели

При покупке мебели необходимо обратить внимание на наличие неприятного запаха и проверить качество материалов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

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По словам эксперта, запах от мебели не должен создавать ощущение, что в помещении невозможно находиться. Обычно запах от качественной мебели выветривается одну-две недели. Покупатели также должны обратить внимание на кромкование предмета — стыки или рубцы могут свидетельствовать о подделке. Выбирая мягкую мебель, нужно проверить ее упругость и качество швов. Сигналом о подделке могут считаться скрип пружин и тот факт, что они соприкасаются друг с другом.

Покупателям следует проверить и сертификаты с данными о товаре. В документе должны быть указаны адрес производителя, функциональное назначение, стандарт изготовления и характеристика материалов. «Если известный бренд произведен в другой стране, то указываются два адреса. Отсутствие или несоответствие с данными на официальном сайте говорит о подделке», — предостерег Шестаков.

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