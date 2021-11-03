Польша выразила протест Минску из-за пограничников с длинным оружием

Министерство иностранных дел (МИД) Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского в связи с инцидентом на границе. Об этом сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

По информации польской стороны, ночью 2 ноября, предположительно, белорусские пограничники проникли на территорию страны с длинным оружием. В связи с этим заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик выразил Минску решительный протест из-за нарушения государственной границы. В МИД добавили, что возмущены действиями белорусских властей, которые стремятся к эскалации напряженности.

«Польша и евроатлантическое сообщество демократических государств будут последовательно выступать против незаконной миграции, организованной Минском», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти направят еще 2,5 тысячи военных на границу с Белоруссией. Решение о переброске дополнительных сил было принято после нападения нелегальных мигрантов, бегущих из Белоруссии, на польских пограничников. По словам министра, надежность границы будут обеспечивать в общей сложности около 10 тысяч солдат, помимо служащих Пограничной стражи.