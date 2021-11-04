Россия и Китай договорились о сотрудничестве по иранской ядерной проблеме

Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй обсудили сотрудничество по Ирану

Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй в ходе телефонного разговора обсудили ядерную проблему Ирана и договорились о сотрудничестве в этом вопросе, чтобы достичь урегулирования политическими и дипломатическими методами, передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

«Обе стороны договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем», — заявили в министерстве.

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Рябков и Чжаосюй полагают, что необходимо приложить все возможные усилия для возврата к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В МИД КНР добавили, что стороны должны занимать гибкую и прагматичную позицию, учитывать и уважать обеспокоенности друг друга.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Он отметил, что возвращение к ядерной сделке возможно только в ее изначальном виде. Любые добавления и изъятия неприемлемы для иранской стороны.

