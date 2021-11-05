Тренер сборной России отреагировал на допинг-скандал с хоккеистом команды

Тренер сборной России Жамнов заявил, что у него нет информации о допинг-пробе Ничушкина

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что пока не знает ничего конкретного о ситуации с положительной допинг-пробой российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня никакой конкретной информации нет. Когда все узнаем, тогда и будет понимание», — отреагировал на случившееся специалист. Тренер рассказал, что в поездке по Северной Америке не встречался с Ничушкиным, но планировал созвониться с ним.

О допинг-скандале с участием Ничушкина стало известно 4 ноября. 26-летнему хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация из-за положительной допинг-пробы, которая была взята в 2013 году. Исследования выявили повышенные показатели тестостерона. Допинг-проба была взята перед Олимпиадой в Сочи, где Ничушкин играл в составе сборной России. Хоккеист заявил, что намерен судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ничушкин известен по выступлениям за клубы НХЛ «Даллас Старс» и «Колорадо Эваланш». Он дважды становился серебряным призером чемпионата России, выступая за «Трактор» и ЦСКА.