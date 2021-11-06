Лобода показала кольцо от возлюбленного

Певица Светлана Лобода впервые рассказала о своем новом возлюбленном, не раскрывая его имени, и показала подаренное им кольцо. Она прокомментировала свои отношения в эфире YouTube-шоу «Экзамен» украинской телеведущей Маши Ефросининой.

Лобода рассказала, что рядом с избранником чувствует себя «девочкой».

«Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой», — высказалась певица. Во время беседы ведущая поинтересовалась, не помолвочное ли кольцо на пальце у артистки. «Нет, не помолвочное. Просто подарок», — ответила Лобода, показав кольцо с камнем на безымянном пальце.

Как пишет «Комсомольская правда», Лобода уже несколько лет живет с миллиардером Артуром Гранцем.

Светлане Лободе долгое время приписывали роман с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По версии многих изданий и поклонников, музыкант даже стал отцом Тильды, которую Лобода родила в 2018 году. Позднее исполнительница проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы.

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей». Музыкант добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

