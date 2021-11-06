Популярная 26-летняя певица погибла при крушении самолета

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса (Marília Mendonça) погибла при крушении небольшого самолета в штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает телеканал Globo.

Как сообщили спасатели, самолет упал в сельской местности. Всего погибли пять человек — сама 26-летняя Мендонса, ее дядя, продюсер и два пилота.

Ранее сообщалось, что народной артистке России Эре Зиганшиной стало плохо перед выходом на сцену в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Из-за этого был отменен спектакль «Литургия Zero». Официального диагноза пока нет.