Разведывательное судно США вошло в Средиземное море

Американское судно, оснащенное гидроакустической разведывательной системой SURTASS-E, вошло в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международную систему слежения за кораблями.

Отмечается, что оператором судная является частная компания Hornbeck Offshore, которая обычно предоставляет услуги для нефтегазовой промышленности. Ранее она заключила контракт с Военно-морскими силами США на оказание услуг по слежению за подлодками потенциального противника. Общая сумма договор составляет порядка 40 миллионов долларов.

1 ноября флагман Шестого флота начал проход в Черное море. Его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

В Национальном центре управления обороной РФ заверили, что российские военные проследят за действиями флагмана, который зашел в акваторию Черного моря. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе военного совещания в Сочи, что Москва имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море американский корабль в бинокль или через прицел средств обороны.