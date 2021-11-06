Матч КХЛ отменили из-за вспышки вируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение об отмене матча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Об этом сообщается на сайте лиги.

Так КХЛ отреагировала на ситуацию, сложившуюся в стане уфимцев. В команде выявлена вспышка вируса гриппа «А», о чем стало известно в результате лабораторного исследования. Хоккеисты «Салавата» в полном составе отправились на изоляцию на семь дней.

В двух последних матчах уфимского клуба — против хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» — ряд игроков не принимал участия по причине болезни.

В нынешнем розыгрыше КХЛ «Салават Юлаев» набрал 38 очков в 27 матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Попадание в плей-офф обеспечивают себе лучшие восемь команд.