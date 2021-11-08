Оценено предложение Минсельхоза обнулить госпошлину для ввоза в Россию мяса

Отмена госпошлины на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины не нанесет существенного ущерба для бюджета страны. Так прокомментировал предложение Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова и экономист Андрей Колганов в беседе с «Лентой.ру». По его оценке, обнуление пошлины приведет к потере нескольких десятков миллионов рублей, что является несущественной суммой для бюджета.

Ранее Минсельхоз обратился в аппарат правительства России с предложением отменить пошлину на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. В настоящее время за импорт зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25 процентов соответственно. Ведомство предложило установить квоту в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса. В Минсельхозе отметили, что обнуление пошлин на данный объем продукции позволит стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке.

В Минсельхозе напомнили, что с октября этого года импортеры говядины при въезде в Россию лишились возможности получать скидку на пошлину, поскольку Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изменил сетку тарифных преференций. Специалисты предупредили, что без скидок продукция подорожает для России, поскольку такие издержки увеличат ценник почти на четыре процента к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. В свою очередь, нулевая пошлина позволит сдержать рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов.

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Потери будут несущественными

Андрей Колганов связал предложение ведомства с процессами, происходящими с ценами на продовольствие на мировом рынке. «Снижением пошлины Минсельхоз хочет, скажем так, предотвратить импорт инфляции из-за рубежа. При ввозе говядины и свинины пошлина будет добавлять к их стоимости значительную часть цены и тем самым будет усиливать рост цен. Я не могу отвечать за правительство, я не знаю, как они посмотрят на это предложение, но в принципе, если у нас не хватает внутренних ресурсов на то, чтобы удовлетворить спрос, то было бы логично отказаться от пошлин, для того чтобы поддержать уровень цен на сравнительно невысоком уровне», — рассудил экономист.

Обнуление пошлины приведет к потерям в госбюджет, однако они будут несущественными, заявил ведущий научный сотрудник МГУ. «Это очень небольшой доход в бюджет для государства. Речь идет, скорее всего, о десятках миллионов рублей, и мы это вполне можем потерпеть», — подсчитал он.

Ранее более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с увеличением стоимости производства, причем пиковых значений цены на мясо достигли в августе-сентябре 2021 года. В Минсельхозе заявили, что правительство приняло меры для стабилизации цен на мясо в России.