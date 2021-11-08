«Сотворившая гадость» российская глава судей получила новую должность в FIG

Россиянка Наталья Кузьмина, которая, по словам тренера Ирины Винер-Усмановой, сотворила гадость на Олимпиаде, стала почетным вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщается на сайте организации.

Аналогичные должности получили шведка Маргарет Сиккенс Алквист и немец Хорст Кунце. Как уточнили в FIG, таким образом было решено поощрить россиянку и ее коллег за многолетний труд на благо гимнастики.

6 ноября стало известно, что Кузьмина не будет допущена к выборам нового главы технического комитета FIG. Решение было принято в рамках заседания дисциплинарной комиссии организации.

Винер-Усманова отозвала кандидатуру россиянки с выборов в сентябре. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики подчеркнула, что Кузьмина сотворила гадость на Олимпиаде в Токио. На Играх в личном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам. Она обошла россиянку Дину Аверину. Результат вызвал широкий общественный резонанс в России, судей соревнований обвинили в предвзятости.