Поздняков обратился в суд из-за признания «Мужского государства» незаконным

Основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков обжаловал решение о признании объединения незаконной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижегородского областного суда.

Основатель движения лично направил жалобу на решение суда. «К нам жалоба поступила, зарегистрирована, направлена самим Поздняковым», — сообщила представительница суда.

Ранее Нижегородский областной суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. С иском о признании «Мужского государства» экстремистским в суд обратилась прокуратура региона. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

12 октября Telegram и YouTube заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Однако запасной Telegram-канал основателя объединения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.