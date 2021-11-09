В Совфеде посоветовали Украине перестать надеяться на Европу

Сенатор Пушков: интересы Украины не являются приоритетными для Евросоюза в трудные времена

Член Совета Федерации Алексей Пушков порекомендовал Киеву перестать надеяться на Европейский союз. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о сокращении поставок газа на Украину.

«Можно пожелать Киеву и дальше полагаться во всем на Европу и на "евроассоциацию". На Украине, видимо, никогда не осознают, что интересы Украины не приоритетны для Европы, особенно в трудные времена», — подчеркнул сенатор.

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Пушков добавил, что Молдавия тоже полагалась на Европу в надежде, что ЕС оплатит разницу между старой и новой ценой на российский газ, но столкнулась с твердым отказом.

Оператор газотранспортных сетей Украины, в свою очередь, 5 ноября сообщил, что по итогам 10 месяцев 2021 года импорт газа из ЕС на Украину превышает экспорт, страна импортировала 2,535 миллиарда кубометров газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно, что транзит газа через Украину в Евросоюз (ЕС) в октябре снизился на 19 процентов, составив 2,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщил «Оператор ГТС Украины». В компании отметили, что по сравнению с показателями сентября это на 623 миллиона кубометров меньше.

