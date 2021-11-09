Минюст признал экстремистским советский фильм

Минюст России признал экстремистским советский фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство внесло антисионистскую картину, снятую в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве, в список экстремистских материалов. Фильм считается псевдодокументальным и не демонстрировался в широком прокате.

Решение о запрете картины было принято Сыктывкарским городским судом по итогам лингвистического исследования. Исследование показало, что фильм содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по совокупности признаков: национальному и идеологическому — "сионисты", а также евреев как национальной группы в целом».

В фильме сионистам приписываются «враждебные действия» в отношении «арабов, чехов, словаков», а также палестинцев. Кроме того, на них возлагается ответственность за «финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй Мировой войне».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался директору ФСБ Александру Бортникову на фильм про гея из Чечни «Тихий голос» и попросил призвать к ответственности организаторов фестиваля документального кино «Артдокфест» за экстремизм. По мнению парламентария, картина «побуждает к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды».