Президента Чехии переведут в обычную палату

Президент Чехии Милош Земан, который был госпитализирован в октябре и с тех пор пребывает в больнице под наблюдением врачей, будет переведен в обычную палату в понедельник, 15 ноября. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.

Данное решение лечащие врачи из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) приняли после улучшения состояния здоровья государственного деятеля. Отмечается, что в связи с переводом в обычную палату президент сможет принимать посетителей в ограниченном числе.

14 октября стало известно, что у Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшим из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября. На фоне этого чешский сенатор Милош Выстрчил потребовал отставки президента Земана. По утверждению парламентария, тот больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после заболевания.

То, что Земан пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности, в начале ноября подтвердил глава консилиума медиков. Врачи отметили улучшение состояния здоровья главы государства, но считают, что ему лучше оставаться в больнице.

