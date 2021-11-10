Переболевшие коронавирусом пожаловались на уменьшение срока действия QR-кодов

Переболевшим коронавирусом россиянам сократили срок действия их QR-кодов до полугода. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самих пожаловавшихся на проблему жителей страны.

Как отмечает издание, 8 ноября, когда на «Госуслугах» увеличился срок действия сертификатов о вакцинации с шести месяцев до года, вместе с ними продлили и QR-коды переболевших коронавирусом. Однако утром 10 ноября их срок годности вернули к шести месяцам.

При этом обнулились сертификаты тех, у кого истекло полгода с момента перенесенного заболевания.

8 ноября в результате неполадок на портале появилось сообщение о том, что сроки действия QR-кодов сократили с одного года до шести месяцев. В Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что сбой на портале затронул 300 тысяч из 50 миллионов пользователей. Техническая ошибка произошла, когда разработчики обновляли сертификаты в соответствии с новым приказом Минздрава. Шадаев добавил, что ошибку исправили за четыре часа.

