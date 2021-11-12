Юрист оценила законность введения QR-кодов в транспорте и кафе

Юрист Ключникова: введение QR-кодов в транспорте и кафе не будет противоречить Конституции

Юрист Ярославна Ключникова оценила законность введения в России QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Она рассказала РИА Новости, что разрабатываемый законопроект не будет противоречить Конституции России.

«Насколько я понимаю, планируется внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Здесь нужно понимать, что таким образом принимать решения и прорабатывать детали его исполнения будут в каждом регионе отдельно. Что касается самого предложения — оно не противоречит Конституции РФ», — пояснила Ключникова.

Статья 55 конституции гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, напомнила юрист. Она добавила, что законодателям необходимо быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан.

Адвокат добавила, что как обыватель считает меры целесообразными, так как ее семья столкнулась с коронавирусом.

11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. О внесении соответствующих законопроектов в Государственную Думу сообщат дополнительно.