Россиянам рассказали о правах на деньги супругов после развода

Зарплата жены, даже в случае если работодатель начислил денежные средства уже после развода, является общей собственностью супругов. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, передает РИА Новости.

О правах на деньги супругов россиянам рассказали после рассмотрения жалобы жителя Москвы. Его жена четыре года работала начальником отдела кадров в компании, которая занимается продажей медицинских изделий. Женщина узнала, что часть зарплаты ей недоплатили и после судебного разбирательства ей доплатили 3 миллиона рублей и еще 500 тысяч в качестве компенсации за задержку. Узнав об этом, муж москвички решил, что часть денег причитается ему, хотя к тому моменту они уже развелись.

Мужчина подал на жену в суд, но его дело отказались рассматривать, тогда он подал жалобу в Верховный суд. «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью», — говорится в определении. Причем к нажитому во время брака имуществу относятся также и трудовые доходы супругов.

Ранее Верховный суд России разъяснил, какие обязательства в отношении имущества возникают у наследников и постановил, что они должны исполнять обязательства покойного наследодателя. Поводом для пояснений стала история, когда владелец недвижимости не успел при жизни заключить договор купли-продажи объекта.