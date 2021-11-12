Снежная глыба смяла крышу автомобиля россиянина во время чистки

В Новосибирске снежная глыба упала с крыши и смяла автомобиль россиянина

В Новосибирске снежная глыба упала с крыши дома на припаркованный автомобиль, который чистил от снега мужчина, в результате автомобиль сильно пострадал. Кадры инцидента публикует РЕН ТВ.

Владелец автомобиля снял на видео последствия падения мокрого снега. Крыша транспортного средства полностью сложилась, багажник оказался смятым, а сам россиянин чудом остался жив.

«Стоял, чистил машину и оттуда прилетел сугроб мокрого снега. Треш вообще. Не зря таблички висят не ставить машину», —рассказал автор ролика.

Россиянин намерен обратиться в суд из-за порчи автомобиля.

Ранее жительница Рязани отсудила у собственников здания сотни тысяч рублей после того, как ее машину повредила рухнувшая с крыши постройки наледь. Россиянка припарковала свой Land Rover около одного из домов и отошла на 30 минут. Вернувшись к машине, женщина обнаружила, что во время ее отсутствия с крыши здания упал лед, который оставил на капоте вмятину, трещину на лобовом стекле и повреждения на левом крыле.