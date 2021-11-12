Террористы ИГ напали на шиитскую деревню в Ираке

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) напали на шиитскую деревню Рашад в Ираке и убили ее жителей. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, террористы открыли огонь по группе молодых людей, после чего прошли по домам в деревне. Жертвами нападения стали более десяти человек, некоторые дома были сожжены. Жителям пришлось скрываться от террористов в лесу.

WP отмечает, что атака вызвала конфликт между соседями — суннитами и шиитами — на религиозной почве. Подобный эффект доказывает, что в Ираке сохраняется угроза разжигания межрелигиозного насилия. У местного населения нет никаких гарантий безопасности, а все договоренности между боевиками и местными властями держатся на неформальных соглашениях.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США передала вооруженным силам (ВС) Иракского Курдистана «Пешмерга» более 20 бронированных внедорожников HMMWV для борьбы с террористами ИГ. В Пентагоне отметили, что поступившие внедорожники повышают мобильность и боеспособность «Пешмерги» и расширяют возможности для противостояния с боевиками ИГ.