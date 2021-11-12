Россиянка сняла квартиру и обогатилась

Жительницу Новосибирска отправили в колонию на пять лет за продажу арендованного жилья

В Костроме суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая сняла квартиру у местной жительницы и впоследствии продала ее по поддельному паспорту. Отбывать срок россиянку отправили в колонию общего режима. Об этом сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как выяснили следователи, аферистка приехала в Кострому из Новосибирска и сняла квартиру по подложному паспорту. Она представлялась фармацевтом и утверждала, что прибыла в Россию из Белоруссии. Женщина убедила хозяйку передать ей копии документов на квартиру и паспорта собственника.

Затем мошенница изготовила поддельные документы на жилье, перевела его в собственность третьего лица, таким образом незаконно обогатившись. О продаже недвижимости хозяйка узнала, когда не получила очередной арендный платеж и пришла с проверкой. Ее встретили новые собственники.

Они купили квартиру вместе с техникой и мебелью, успели прописаться по новому адресу. При этом сделка проходила с привлечением ипотеки и с использованием материнского капитала.

Пострадавшая таким образом лишилась квартиры стоимостью два миллиона рублей. Подозреваемую в совершении аферы быстро задержали, жилье уже вернули прежней владелице.

Ранее, в октябре, столичная полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Мошенники сначала убедили ученого перевести на сторонние счета крупные суммы денег, а впоследствии убедили его продать недвижимость и вырученные средства передать лжесотрудникам полиции.