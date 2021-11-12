Роскомнадзор ограничил доступ к почти трем тысячам фейковых материалов

Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября ограничил доступ к почти трем тысячам фейковых материалов, в том числе о COVID-19. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на службу.

Всего было заблокировано 2,8 тысячи материалов с недостоверной информацией.

Наиболее распространенными для блокировки стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере.

«Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50 процентов от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь», — отметили в РКН.

Ранее в Роскомнадзоре решили начать наказывать онлайн-кинотеатры за мат и эксплуатацию темы секса в фильмах. Первый протокол об административном правонарушении в России был составлен в отношении стримингового сервиса Megogo.