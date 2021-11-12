СБУ обнародовала показания «главного палача» тюрьмы ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) частично обнародовала показания Дениса Куликовского, которого на Украине называют «главным палачом» секретной тюрьмы «Изоляция», расположенной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано на сайте спецслужбы.

На записи человек, лица которого не видно, говорит, что до декабря 2014 года был инспектором охраны «Изоляции», а затем стал начальником тюрьмы. Свои обязанности он описал как «вытягивать правдивые показания» у задержанных.

«В дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ [ДНР], также я и доктор всегда, чтоб если человеку станет плохо, чтобы он его откачал», — сказал обвиняемый.

По его словам, к задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки. Куликовский утверждает, что руководил тюрьмой до июля 2015 года, но продолжал «выбивать показания» до января 2018-го. Он перестал быть начальником «Изоляции», когда по его вине погиб охранник, с которым у него случился конфликт на отдыхе.

Украинские СМИ не раз писали, что в Донецке действует секретный объект «Изоляция», на территории которого пытают задержанных. 9 ноября журналист Станислав Асеев, который в ДНР был осужден по обвинению в шпионаже, а потом выдан Киеву, сообщил о задержании Куликовского.

9 ноября СБУ заявила, что бывший начальник «Изоляции» задержан. Он обвиняется по четырем статьям: «Торговля людьми», «Создание террористической организации», «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», «Нарушение законов и обычаев войны».

Куликовский в суде заявил журналистам, что последние два года жил в Киеве, а его жена находится в СИЗО в Донецке.