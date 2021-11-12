Собянин оценил заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней

Заболеваемость COVID-19 в Москве после нерабочих дней снизилась. Так оценил влияние выходных на пандемию коронавируса мэр столицы Сергей Собянин, его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1» приводит ТАСС.

Собянин рассказал, что на этой неделе снизилось количество выявленных заболевших и число госпитализированных пациентов.

«Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании, в снижении заболеваемости», — заявил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что решения о новых мерах по противодействию распространению коронавируса в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.