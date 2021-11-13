Двое российских десантников погибли во время совместных учений в Белоруссии

Двое контрактников ВДВ России разбились во время учений в районе белорусского Гродно

Двое российских военнослужащих разбились во время совместных учений в Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Погасли купола

Мужчины служили по контракту и имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. В пятницу, 12 ноября, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России высаживались на незнакомую площадку в районе Гродно. «У обоих парашютистов погасли купола», — отметили в ведомстве.

Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов. Министерство обороны России Об обстоятельствах гибели контрактников

Один из десантников пытался спасти обоих и остановить падение. Контрактник выпустил запасной парашют, однако из-за недостаточной высоты система не успела сработать. Последовало жесткое приземление. Оба парашютиста получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Врачи оказали им помощь, но мужчины погибли. Детали гибели военнослужащих устанавливаются.

Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались. Министерство обороны России о гибели десантников в Белоруссии

Российско-белорусские учения

В маневрах приняли участие около 250 человек, самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.

Ранее в этот же день десантники двух стран высадились на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Они выполнили условный захват и удержание плацдарма, перед военными поставили задачу найти и уничтожить условные вражеские диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования. После учений солдаты вернулись в пункты постоянной дислокации.

Активность НАТО у границ

Совместные учения России с соседним государством вызваны активностью НАТО у границ Белоруссии. Польша отправила на границу с Белоруссией 15 тысяч военнослужащих, средств ПВО, танков и другого тяжелого вооружения.

На польско-белорусскую границу прибыли и британские солдаты. Как отметили в министерстве обороны страны, британские инженерные войска будут сотрудничать с польской армией для укрепления заграждений.

До этого Россия и Белоруссия с 10 по 15 сентября провели крупные учения «Запад-2021». По данным министерства обороны России, в них приняли участие около 200 тысяч военных из двух стран, до 760 единиц техники и 15 кораблей. Совместные стратегические учения являются плановым мероприятием и проводятся раз в два года в соответствии с решением президентов двух государств.

Новые учения

В октябре Москва и Минск договорились продолжать укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и запланировали 139 мероприятий по обеспечению безопасности двух стран до 2024 года.

Наиболее масштабным событием станут учения «Щит Союза». Глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что обычно совместные учения проходят один раз в два года: на территории Белоруссии они называются «Запад», а «Щит Союза» — в России.

