Брата Нурмагомедова доставили к следователю

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов доставлены к следователю в Махачкалу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым доставлен к следователю. Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

Спортсмен, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и его спутник находятся у сотрудника управления Следственного комитета России по Республике Дагестан. Другие подробности не уточняются.

Ранее в субботу, 13 ноября, стало известно, что Нурмагомедова и Идрисова доставили в Махачкалу. Они летели на самолете под конвоем.

Спортсмена и его друга задержали в Москве 11 ноября. Их подозревают в совершении наезда на полицейского в Махачкале, возбуждено уголовное дело.