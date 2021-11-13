Брата Нурмагомедова доставили в Махачкалу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым доставлены в Махачкалу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спортсмен и его спутник прибыли на самолете. Они покинули борт после того, как из лайнера вышли все пассажиры. После этого Усманова и Идрисова посадили в полицейскую машину и увезли, используя спецсигналы.

Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево 11 ноября. По данным полиции, двоюродный брат российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова вместе с другом, находившимся с ним в машине во время инцидента, совершил наезд на человека в Махачкале.

После происшествия спортсмен и его спутник вылетели в Москву. Пострадавшим оказался сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело.