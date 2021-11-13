Актриса пожаловалась на ад и средневековье на Украине

Заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко пожаловалась на ад и средневековье, творящиеся в стране. Она заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что ситуация скатывается в полный насилия кошмар и примитивизм.

«Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова», — подчеркнула артистка.

По словам Титаренко, России обеспечено долголетие благодаря русскому наследию, котором оказываются поддержка и развития. На Украине же сжигают книги, и на фоне этого благодатную почву получают неонацисты, которые действуют фактически с одобрения властей.

Ранее Титаренко возмутилась реакцией Киева на наводнение в Крыму. По словам артистки, в Киеве постоянно говорят о том, что полуостров является «украинским». Тем не менее актриса рассказала, что время еще покажет, почему он отошел от Украины.

