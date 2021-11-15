Американские самолеты-разведчики пролетели над границей Польши и Белоруссии

PlaneRadar: два разведывательных самолета США заметили над границей Польши и Белоруссии

Два американских разведывательных самолета в понедельник, 15 ноября, совершили длительные полеты вдоль границы Белоруссии с Польшей, где на данный момент разворачивается миграционный кризис. Эту информацию опубликовал Twitter PlaneRadar.

Полеты прошли в 11:20 и 9:10 мск. В обоих случаях речь шла о экспериментальных самолетах радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650. Оба воздушных судна взлетали с румынского аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану.

На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолеты пролетели почти по всей длине польско-белорусской границы.

Ранее Великобритания сообщила, что отправляет в Польшу свои войска с целью помочь урегулировать ситуацию с мигрантами-нелегалами на границе.