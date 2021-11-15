Госсекретарь США обсудил с МИД Франции ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили во время телефонного разговора ситуацию на границе России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В заявлении уточняется, что разговор Блинкена и Ле Дриана состоялся в субботу, 13 ноября.

Госсекретарь и французский министр обсудили сообщения о «вызывающей беспокойство военной активности России на Украине и вблизи нее и их неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины». Также Прайс добавил, что во время разговора Блинкен и Ле Дриан обсуждали совместные усилия по поиску решения относительно ядерной программы Ирана.

Ранее Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. В заявлении Прайса говорится, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной с помощью миграционного кризиса.