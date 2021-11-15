Захарова оценила отказ Зеленского закупать уголь у сепаратистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ украинского президента Владимира Зеленского закупать уголь на непризнанных территориях Донбасса. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жестко он поставил США на место», — написала представитель МИД РФ, комментируя слова Зеленского о том, что Киев не будет покупать уголь у сепаратистов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет закупать уголь у «сепаратистов», в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По его словам, Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.

10 ноября пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь сообщила, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе. Она уточнила, что вопрос о покупке энергоресурсов был поднят 9 ноября.