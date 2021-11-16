Российская гимнастка описала перенесенную операцию фразой «была жесть»

Российская гимнастка Мельникова об операции по коррекции зрения: была жесть

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что перенесла операцию по коррекции зрения. Процесс россиянка описала в Instagram.

Гимнастка заявила, что процедура прошла успешно, и сейчас она идеально видит. По словам Мельниковой, она практически не чувствовала боли. «А вот после операции была жесть. У меня очень сильно болели и слезились глаза, но я поспала и жива», — такую фразу произнесла россиянка.

Мельникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном многоборье. Она также выиграла бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Спортсменка выступала также на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Там она стала серебряным призером в командном многоборье.