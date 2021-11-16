После пыток в тюремной больнице Саратовской области возбуждены 12 уголовных дел

Генпрокурор России Краснов сообщил о 12 уголовных делах после пыток в тюремной больнице

По фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области возбуждены 12 уголовных дел. Об этом во вторник, 16 ноября, со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова сообщает ТАСС.

По словам главы надзорного ведомства, уголовные дела возбуждены по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения. Расследования контролируются Генеральной прокуратурой России.

Генеральный прокурор сообщил, что уголовно-правовая оценка будет дана каждому сообщению о применению пыток в местах лишения свободы. «По всем подобным фактам проводятся процессуальные проверки, возбуждаются и расследуются уголовные дела», — заявил Игорь Краснов.

10 ноября сообщалось, что УФСИН уволило 18 сотрудников после пыток заключенных в саратовской больнице.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.