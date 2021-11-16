Суд избрал меру пресечения бывшему главе Конституционного суда Украины

Подольский суд Киева выбрал меру пресечения бывшему главе Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому, которого обвиняют в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний, в виде залога в размере 45 тысяч гривен (около 125 тысяч рублей). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению, Тупицкому, который был отстранен от работы президентом Украины Владимиром Зеленским, также вернули загранпаспорт и разрешили посещать заседания Конституционного суда.

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ) ряда ключевых полномочий. Президент не признал эти решения, в стране начался конституционный кризис.

Затем Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. По версии следствия, глава КСУ дал руководителю бухгалтерской службы незаконное указание использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью для вмешательства в работу системы казначейства.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы Конституционного суда. В июле 2021 года Верховный суд Украины отменил указ президента, лишающий действующего главу Конституционного суда Тупицкого права находиться в его составе. В ответ на это Офис украинского лидера обвинил орган в саботаже судебной реформы и пригрозил последствиями.