Иностранцы начали отказываться от квартир в Москве

Point Estate: спрос со стороны экспатов на элитное жилье в Москве упал на 70 процентов

С начала 2021 года спрос на покупку элитного жилья в Москве со стороны экспатов упал на 70 процентов, говорится в сообщении агентства недвижимости Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Сейчас на иностранцев приходится не более 5 процентов сделок в этом сегменте. Еще около 10 процентов дорогих квартир покупают выходцы из стран бывшего СНГ.

По мнению риелторов, иностранцы начали отказываться от идеи приобретения квартир в Москве во многом из-за того, что в период пандемии около 30 процентов зарубежных компаний перевели сотрудников своих московских офисов на дистанционный режим работы. В результате многие экспаты вернулись на родину.

Средний бюджет сделки с экспатами в премиальном и элитном сегментах не изменился и достигает 100−150 миллионов рублей, подсчитали эксперты. Такие клиенты чаще всего выбирают апартаменты площадью 150-200 квадратных метров в комплексах с гостиничным сервисом на Арбате, в деловом центре «Москва-Сити» или в районе Хамовники.

Предпосылок для роста спроса со стороны зарубежных клиентов риелторы не видят. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, поясняют они.

Ранее в ноябре стало известно, что Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых. Первое место рейтинга занял Майами, второе — Сеул, третье — Шанхай, четвертое — российская столица, пятое — Торонто.