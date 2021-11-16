Пассажирки самолета подали в суд из-за принудительного гинекологического осмотра

13 пассажирок авиакомпании Qatar Airways подали в суд на власти Катара из-за принудительного гинекологического осмотра в аэропорту Дохи. Об этом сообщает BBC News.

Туристки из Австралии назвали ситуацию нападением в санкционированном государстве. Они также заявили, что, несмотря на официальные извинения от правительства монархии, собираются продолжить судебные разбирательства.

«Я была уверена, что либо меня убьет один из мужчин, у которых было оружие, либо погибнет мой муж в самолете», — вспоминает одна из женщин.

В октябре прошлого года в Катаре вооруженные охранники вывели группу женщин из самолета и доставили их к бригаде медиков после того, как на территории аэропорта был найден новорожденный младенец. Туристок тогда тоже заставили снять нижнее белье в процессе досмотра. По словам очевидцев, «ситуация была ужасающей».

Позже власти Катара выразили сожаление из-за произошедшего и принесли извинения из-за причиненных неудобств и нарушения свобод женщин. «Целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать», — сказано в заявлении монархии.