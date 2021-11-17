Найденный в Казахстане россиянин опроверг информацию об удержании его в рабстве

Россиянин Алексей Котов опроверг информацию о том, что его якобы 20 лет удерживали в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы казахстанской полиции.

Как рассказали в ведомстве, найденный в республике Котов во время допроса в присутствии сотрудников российского консульства рассказал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно. Кроме того, он пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства.

В полиции добавили, что мужчина отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства, пояснив, что не имеет к нему претензий. Единственной целью своего видеообращения он назвал возвращение домой.

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Посольство России в Казахстане на странице в социальной сети Facebook сообщило, что Котов подтвердил свое желание вернуться на родину. Сейчас он в сопровождении сотрудников посольства направляется в Нур-Султан, откуда вылетит в Москву, где его встретит сестра. По словам россиянина, он намерен выехать на малую родину в Ярославскую область, где собирается «устраивать свою жизнь».

Ранее казахстанские правоохранители опубликовали видео, на котором 44-летний мужчина, представившийся уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области, утверждает, что находится в неволе, и просит родителей помочь ему выбраться из Казахстана. Позже полицейские задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и возбудили против него уголовное дело.

Стало также известно, что депутат городского совета Ярославля Дмитрий Соколов решил помочь Котову и вылетел в Казахстан. Отмечается, что вместе с российским консулом он решает вопрос о возвращении Алексея домой.